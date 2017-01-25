26.01.2017 10:14:03
İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan kar tüm kenti etkisi altına aldı. Hızını giderek arttıran kar yağışına dışarıda yakalananlar zor anlar yaşarken yağış nedeniyle görüş mesafesi de düştü.
(Harun Basat - Volkan Kayalar/İHA)
YORUMLAR