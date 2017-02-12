12.02.2017 13:14:06

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

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İstanbul'da kar yağışı kendini gösterdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı. Yarım saat etkisini gösteren yağış daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.(Doğan Can Cesur - Caner Sönmez / İHA)