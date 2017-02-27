28.02.2017 08:37:53

İstanbul'da jeotermal kaynak sahası ihaleleri

İstanbul'daki bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek.

İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Eyüp'te bulunan 506 hektar ve 114 hektar, Adalar'da bin 194 hektar ve 3 bin 519 hektar, Küçükçekmece-Bakırköy'de 4 bin 930 hektar, Büyükçekmece'de 2 bin 772 hektar ve 4 bin 516 hektar, Esenyurt'ta 2 bin 321 hektar, Arnavutköy'de bin 912 hektar, Şile'de 2 bin 853 hektar, Çekmeköy'de 4 bin 540 hektar, Kartal'da bin 504 hektar, Sarıyer'de 4 bin 902 hektar, Beykoz'da 4 bin 778 hektar ve Bahçelievler'de 4 bin 988 hektar alana sahip jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları açık artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 31 bin 528 lira ile 100 bin 273 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 8 Mart 2017 tarihinde saat 09.30-11.50 arasında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında gerçekleştirilecek.



