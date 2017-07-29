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İstanbul'da işkence evi: Ütüyle, çekiçle işkence yapmışlar
29.07.2017 14:19:31

İstanbul'da işkence evi: Ütüyle, çekiçle işkence yapmışlar

İngiltere'ye gitmek için yardım istedikleri Afganistan uyruklu gasp çetesi tarafından kaçırılan ve 37 gündür rehin tutulan 3 İran vatandaşı, polislerin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Vücutlarına kızgın ütü basılan, bıçakla yaralanarak işkenceye maruz kalan 3 İranlı rehinenin kurtarıldığı operasyon saniye saniye kaydedildi.


15 Haziran'da Türkiye'ye yasal yollarla gelen İranlı Saed Salar (29), Saed Mehdi Poul (28) ve Javad İbrahim (26) burada bir süre kaldıktan sonra İngiltere'ye üniversite okumak için gitmek üzere aracı Farmaz A. isimli bir kişiyle tanıştılar. İranlı gençler, 35 bin euro para verdikleri Farmaz A'dan haber beklemeye başladı. Farmaz A. 3 İranlı genci önce Taksim'de bir otele yerleştirdi. Bir süre burada gençleri oyalayan Farmaz A. daha sonra işlemlerine devam etmek için başka bir yere gitmeleri gerektiğini belirtip gençleri 2 Afgan uyruklu kişiyle beraber Kadıköy Fikirtepe'de kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan bir metruk binaya götürerek rehin aldı.

37 GÜN REHİN KALDILAR

2 Afgan uyruklu şüpheli, 37 gün boyunca bazen silahla bazen de bıçakla 3 İranlı gencin vücutlarının çeşitli yerlerine zarar verdi. Şahıslar, çekiçle sırtlarına vurdukları gençlere kızgın ütü ile her türlü işkenceyi yaptı. İşkence anlarını telefonlarına kaydederek ailelerine gönderen şüpheliler bunun için internet üzerinden kullanılan bir uygulama aracını kullanarak yerlerinin tespit edilmesini engelledi.

Şahıslar, aileden 75 bin Türk lirası istedi. Ailenin durumu polis ekiplerine bildirilmesiyle çalışmalar için düğmeye basıldı. Kaçırılanların İranlı gençlerin dayıları Elyas Gehah 13 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek, Rehine Müzakere Timlerine şikayette bulundu. Bu saatten sonra şüphelilerle polis arasında aile aracılığıyla dolaylı müzakere başladı.

DAYISININ AKLINA GELEN BİR İPUÇU GENÇLERİ KURTARDI

İstanbul Asayiş Büro Amirliği Gasp Büro Ekiplerine bağlı Rehine Müzakere Timleri çalışmalarını İstanbul genelinde yaygınlaştırırken özellikle yabancıların olduğu bölgelerde çalışmalarını artırdı. Elyas Gehah, bu çalışmaların seyrini değiştirecek bilgiyi ekiplerle paylaşarak en son çocuklarla konuştuğunda Fikirtepe taraflarından bahsedildiğini paylaşması üzerine Rehine Müzakere Timi o bölgeyi 10 gün boyunca ablukaya aldı. Son olarak kentsel dönüşüm bölgesinde kalan metruk bir binanın bodrum katından gelen iniltiler üzerine binaya operasyon yapıldı. Operasyonda İranlı 3 rehine kurtarılırken, Afgan uyruklu Ferhad E. (20) ve Zülfikar S. (22) kıskıvrak yakalandı. Bodrumda yapılan aramalarda 1 adet silah, çok sayıda bıçak, çekiç ve ütü ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliye Sarayına sevk edildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde metruk bir binaya baskın yapan ekipler rehin tutulan 3 İranlı genci elleri bağlı bir şekilde kurtarıyor. İranlı gençlerin darbe aldıkları bölgelerin bezle kapatıldığı görülüyor. İranlı gençleri rehin tutan şahıslar ise gençlerle aynı odada yakalanıyor.


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