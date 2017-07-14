14.07.2017 12:12:55

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik üç ilçede düzenlenen operasyonlarda 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD'e yönelik 3 ilçede operasyon gerçekleştirdi. Ataşehir, Pendik ve Sancaktepe'de daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, örgüt yanlısı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Suriye gibi çatışma bölgelerine gidip geldikleri ileri sürülen zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarıldı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.