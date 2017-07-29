29.07.2017 22:12:56

İstanbul'da 'Huzur 34' uygulaması

İstanbul polisi, huzur ve sükunetin devamı maksadıyla birbirinden farklı noktalarda 'Huzur 34' uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent genelinde huzuru ve asayiş güvenliğinin devamlılığını saklamak amacıyla 'Huzur 34' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verirken havadan ve karadan da uygulama takip edildi. Polisler, araçları didik didik ararken, şahıslar üzerinde de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Yapılan uygulama ile polis adeta göz açtırmadı.