27.01.2017 20:44:54
İstanbul'da hırsızlık çetesinin üyelerine tutuklama
İstanbul'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı
İstanbul'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 üyesi daha önce yakalanan 24 kişilik hırsızlık çetesine operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6'sı çocuk 18 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
(Sadık Kahraman /İHA)
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