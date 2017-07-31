31.07.2017 22:25:39

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda adresler didik aranırken, özel hareket polisleri mahalleyi abluka altına aldı.



Okmeydanı'nda çok sayıda polisin katıldığı terör operasyonu gerçekleştiriliyor. Helikopter destekli operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Ekipler mahalleyi abluka altına aldı. Özel Hareket Polisleri uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi alırken bir itfaiye aracının da operasyonda hazır olduğu gözlendi. Operasyonda mahalleye kimse yaklaştırılmazken araçlar da geri çevrildi.



Öte yandan, şüpheli şahısların üzeri arandı.





