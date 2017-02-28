01.03.2017 08:34:06

İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli

Sis dolayısıyla THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 9 iç hat tarifeli seferi yapılamayacak

Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferlerinin sisten dolayı iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün söz konusu havalimanında yaşanması beklenen sis nedeniyle iç hatta 9 tarifeli sefer yapılamayacak.

Yolcular, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, havalimanında beklenen sis nedeniyle dün ve bugün, saat 21.00 ila 10.00 arasında planlanan seferlerin yüzde 10 oranında azaltılacağı ifade edilmişti.