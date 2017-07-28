28.07.2017 17:51:44

İstanbul'da fırtına böyle geldi

İstanbul'u dün olumsuz etkileyen şiddetli fırtına önüne gelen her şeyi savurdu. Fırtınanın geliş anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



İstanbul'u dün etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar ve direkler yerlerinden sökülürken, bazı yerlerde de binaların çatıları uçtu. Kuvvetli fırtına önüne çıkan her şeyi etrafa savururken, fırtınanın geliş anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.