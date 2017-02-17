18.02.2017 02:11:00

İstanbul'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki savcı ve bir hakim İstanbul'da yakalandı. Yakalananlar arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya'da bulunuyor.

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FETÖ/PDY davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki savcı ve bir hakim İstanbul'da yakalandı. Yakalananlar arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya'da bulunuyor.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Başakşehir'de bulunan çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik açılan soruşturmada haklarında yakalama kararı olan eski savcı Sadrettin Sarıkaya, eski savcı Adnan Çimen ve eski hakim Dursun Ali Gündoğdu yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptıkları aramalarda farklı isimler üzerine düzenlenmiş kimlikler ve boş pasaportların bulunduğu öğrenildi.Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.