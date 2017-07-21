21.07.2017 11:50:43

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 115 gözaltı

FETÖ'nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananlarında bulunduğu şüphelilerden 115 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Öte yandan operasyonun ve adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.