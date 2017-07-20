21.07.2017 08:54:09
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 115 gözaltı!
FETÖ'nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları nedeniyle haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da olduğu ileri sürülen şüphelilerden 115'inin gözaltına alındığı öğrenildi.
Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.