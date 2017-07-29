29.07.2017 15:02:59
İstanbul'da feci kaza!
D-100 Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karışya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşanan kazada D-100 Zincirlikuyu mevki Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karışıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri kazaya müdahale ediyor.