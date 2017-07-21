21.07.2017 09:23:27

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü!

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen kazada hafriyat kamyonunun çarpıp altına aldığı motosikletli hayatını kaybetti.

Olay, Kadıköy Göztepe Caddebostan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan Volkan Aydemir isimli şahsın kullandığı motosiklete,34 JN 4556 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonu altında kalan 29 yaşındaki Volkan Aydemir isimli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Görgü tanığı bir vatandaş ise şoförün kaza sonrası kaçtığını ifade etti.



Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.