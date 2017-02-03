03.02.2017 12:45:13

İstanbul'da eşi tarafından öldürülen Sinem toprağa verildi

İstanbul'da kocası tarafından öldürülen Sinem Metin Şahin'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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İstanbul'da kocası tarafından öldürülen Sinem Metin Şahin'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.İstanbul Küçükçekmece'de kocası tarafından öldürülen Sinem Metin Şahin'in (26) cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki evine getirildi. 7 aylık evliyken kocası tarafından vurularak öldürülen Sinem Metin Şahin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Rıza ve Türkan çiftinin 4 kızından birisi olan Sinem Metin Şahin son yolculuğuna uğurlanırken kuaför olan ablası Seval Metin, "Yoldaşım benim, kahpelere yenik düştün bebeğim" diyerek göz yaşı döktü.Abla Selvi Metin "Mavişim güzel gözlüm" diye ağıtlar yakarken kız kardeşi Seren "Benim duvağımı sen örtecektin" diyerek feryat etti. Anne Türkan Metin kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, baba Rıza Metin metanetini korumaya çalıştı.Sinem Metin Şahin'in cenazesi Cem Dedesi Rıza Yılmaz tarafından helallik alındıktan sonra köy imamı Yusuf Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi."Yavrum boşanma davası açmıştı"Anne Türkan Metin, kızının boşanma aşamasında olduğunu ifade ederek, "Benim yavrum hiçbirisini hak etmedi. Yavrum boşanma davası açmıştı. Kahpelik yaptılar benim yavruma. Kahpe kurşunla yaptılar" diye konuştu. Köy halkı da yaşananları "vahşet" olarak değerlendirerek olayı kınadı.Olayİstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3. Sakarya Sokak'ta meydana gelen olayda, Mustafa Şahin, boşanma aşamasında olduğu eşini takip ederek bir kuaförde barışmak için konuşmak istemişti. Konuşma sırasında eşiyle tartışan Mustafa Şahin, yanında getirdiği tabanca ile eşi Sinem Metin Şahin'i vurup intihar etmişti. Mustafa Şahin'in İstanbul'da toprağa verildiği öğrenildi.