06.05.2017 19:36:38

İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 14 ilçenin bazı bölgelerinde 8 ve 9 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere, 8 Mayıs Pazartesi ve 9 Mayıs Salı günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 8 ve 9 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek.

Söz konusu tarihlerde İstanbul'un 14 ilçesinin bazı sokak, mahalle ve semtlerine 07.00 ila 02.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.