28.02.2017 20:08:30

İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 6 ilçenin bazı bölgelerinde, 3 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak

Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde 3 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Esenler, Güngören ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 3 Mart Cuma günü 08.00 ile 20.00 arası farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.