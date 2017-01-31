31.01.2017 09:38:11

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan bazı ilçelerde 2 Şubat tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-11.00'de Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokağı ile 14 ve 17. sokakları, Kadıköy'de 10.00-11.00'de 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan, Hüseyin Ayanoğlu, Saray ve Uzay sokakları elektrik alamayacak.

Maltepe'de 09.00-11.00'de Zümrütevler Mahallesi Cüneyt, Begonya, Cumhur sokakları ile Şile'de 10.00-12.00'de Ağva Merkez Mahallesi Göztepe, Dumlupınar, Şile, Evliya Çelebi, PTT, Yeni Cami, Alper, Postacı Hasan Uzun, Kara Ağaç, Mihrap, Bosna, İlgi, Dereli, Nihat Erim, Kuzey, Ilıca, İsmail Dinçer, Lise Yolu, Rıhtım, Yakuplu, Adalar, Anayurt, Hazerfan, Muşebak, Ayyıldız, Beyaz Akasya, Baharat Yolu ve Nostalji sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da 07.00-09.00'da Bahçelievler Mahallesi Sefa, Güneşli, Ay, Ergün, Zübeyde Hanım, Trafo, Bosna, Goncalar sokakları, Güzeltepe Mahallesi Sahra, Tuğlu, Çağdaş, Zerre, Çalıkavak, Pelin, Zübeyde Hanım sokakları ile Çengelköy Mahallesi Engin Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

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