27.12.2016 22:08:12

İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Aralık Cuma günü elektrik verilemeyecek. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre;

Çatalca'da Karamandere Mahallesi, Karaman Dere Sokak, Müjde Çıkmazı Sokak, Münir Sokak, Müslim Çıkmazı Sokak, Müstesna Sokak, Nakış Çıkmazı Sokak, Karacaköy Merkez Mahallesi, Açelya Çıkmazı Sokak, Mustafa Kemalpaşa Caddesi, Ferah Çıkmazı Sokak, Karacaköy Caddesi, Rehber Çıkmazı Sokak, Narin Sokak ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Sarıyer'de Kireçburnu Mahallesi, Ada Sokak, Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi, Alparslan Sokak, Akgül Sokak, Ülker Sokak, Duygu Sokak, Mehmet Efendi Çıkmazı Sokak, Sümbül Sokak, Akpınar Sokak, Akdeni?z Sokak ve civarı 09.00-13.00, Ayazağa Mahallesi, 208. Sokak, 131. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak ve civarı ise 13.00-16.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Güngören'de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Nadide Caddesi, Nadide Çıkmazı Sokak ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Bayrampaşa'da, Terazidere Mahallesi, Gürsoy Sokak, Rüya Sokak, Karaman Sokak, Güneş Caddesi, Funda Sokak, Feza Sokak, Hakan Sokak ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Küçükçekmece'de, Fevzi Çakmak Mahallesi, 904. Çıkmaz Sokak, 2. Bülbül Sokak, 2. Fabrikalar Sokak, Halkalı Caddesi, İzmir Sokak, Kanarya Sokak, Konfor Sokak, Kuzey Sokak, 6. Yıldız Sokak ve civarı 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta, Atatürk Mahallesi, Akarsu Sokak, Dağhan Sokak, Savaş Sokak ve civarında 09.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü OSB Mahallesi, 4. Cadde, 5. Cadde ve civarına 15.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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