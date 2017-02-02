02.02.2017 11:08:23

İstanbul'da DHKP-C operasyonu:3 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 25 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 25 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında Sultangazi'de belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında E.P., B.D. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alınırken, ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere kriminal laboratuarına gönderildi.