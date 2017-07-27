27.07.2017 18:30:08

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 kişinin yakalandığı bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilçede daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüt yanlısı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Devam eden operasyon kapsamında 'yabancı savaşçı' olduğu ileri sürülen, Irak ve Suriye gibi çatışma bölgelerine gidip geldikleri değerlendirilen 5'i kadın 17 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtildi.Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarıldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.