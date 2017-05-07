07.05.2017 23:43:52

İstanbul'da çöpteki bavuldan çıkan kadın cesedinin zanlısı yakalandı

İstanbul Fatih'te çöp konteyneri içinden önce çuvala ardından valize koyulmuş olan Özbekistan uyruklu kadının cesedinin zanlısı yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı ifadesinde, 'Birlikte olduğumuz fotoğrafları eşime göndermekle tehdit ettiği için öldürdüm' dediği öğrenildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul Fatih'te çöp konteyneri içinden önce çuvala ardından valize koyulmuş olan Özbekistan uyruklu kadının cesedinin zanlısı yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı ifadesinde, "Birlikte olduğumuz fotoğrafları eşime göndermekle tehdit ettiği için öldürdüm" dediği öğrenildi.İstanbul Fatih Kumkapı Güvenlik Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü çöp konteyneri içinde önce çuvala ardından valize koyularak ikiye katlanmış ve palet ipi ile bağlanmış olan yabancı uyruklu bir kadın cesedi bulunmuştu. Olayın ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekiplerin yaptığı 5 günlük çalışma sonucunda kamera görüntülerinden cinayeti işleyen şahsın eşgali belirlendi. Şahsın evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Y. (28) olduğunu tespit edilmesi üzerine incelemelerini derinleştiren ekipler, şahsın Kumkapı Langa Karakol Sokak üzerindeki bir kahvehanede oyun oynadığını belirledi. Bunun üzerine kahvehaneye giden ekipler, oraya giderek Yılmaz Y.'yi gözaltına aldı.Birlikte olduğu fotoğrafları karısını göndermekle tehdit etmişŞahıs gözaltına alınmasının ardından Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Şahıs yapılan sorgusunda, yüzü tanınmaz halde olan Özbekistan uyruklu Dildora İnomova'yı (35) öldürdüğünü itiraf etti. Yılmaz Y. sorgusunda, uzun zamandır birlikte olduğu İnomova'nın kendisini, birlikte olduğu fotoğrafları eşine göndermekle tehdit etmesi üzerine sinirlendiği ve bunun üzerine cinayeti işlediğini ifade etti.Bıçakla yaralayıp eliyle boğduktan sonra sırtında taşıyarak çöpe atmışYılmaz Y., sinirlenmesi üzerine günlük kiralık evde kalan İnomova'yı mutfaktan eline geçirdiği meyve bıçağı ile önce çeşitli yerlerinden bıçakladığı ardından da eliyle boğduğunu söyledi. Daha sonra dışarıdan çuval ve valiz aldığını ifade eden sanık, İnomova'nın elini kolunu bağlayarak tek parça bir şekilde önce çuvala ardından da valize koyduğunu sonrasında da sırtında taşıyarak çöp konteynırına attığını söyledi.Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan Yılmaz Y., adliyeye sevk edildi. Zanlı, büro çıkışında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.