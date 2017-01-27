27.01.2017 13:30:17

İstanbul'da çökertilen hırsızlık çetesinin üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul polisi, başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Elazığ'da vatandaşların korkulu rüyası haline gelen 24 kişilik hırsızlık çetesini çökertti. Daha önce 6'sı gözaltına alınıp tutuklanan çetenin 18 üyesi bu sabah adliyeye sevk edildi.

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İstanbul polisi, başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Elazığ'da vatandaşların korkulu rüyası haline gelen 24 kişilik hırsızlık çetesini çökertti. Daha önce 6'sı gözaltına alınıp tutuklanan çetenin 18 üyesi bu sabah adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aylarca yapılan teknik takibin ardından 24 kişiden oluşan hırsızlık çetesini çökertti. Polis, altısı daha önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan çetenin diğer üyelerine yönelik çalışma başlattı. Aylardır İstanbul, İzmir ve Elazığ'da 43 ayrı evden hırsızlık gerçekleştiren çete lideri V.B.'nin de aralarında olduğu zanlılar, üç ay süren takibin ardından 13 Ocak'ta 43 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çete lideri V.B.'nin de arasında olduğu 6'sı çocuk 18 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi.Yapılan baskınlarda çeşitli marka ve modellerde 6 çalıntı otomobil, 4 silah, para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Yaklaşık 3 milyon TL değerindeki çalıntı mallara el konurken, zanlıların aynı suçtan çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Çete üyelerinin çoğunun Bakırköy'de kiraladıkları bir bekar evinde kaldıkları belirlendi. Gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kameraların da yansıyan çetenin ağırlıklı olarak gündüz evde olmayan aileleri hedef seçtikleri, şu ana kadar piyasa değeri 3 milyonu bulan otomobil, para ve ziynet eşyası çaldıkları ortaya çıktı.