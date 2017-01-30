30.01.2017 13:04:33

İstanbul'da cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu kamerada

İstanbul'da kaçak yollarla getirilen cinsel gücü arttırıcı ürünlerin ele geçirildiği operasyon, polis kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da kaçak yollarla getirilen cinsel gücü arttırıcı ürünlerin ele geçirildiği operasyon, polis kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan ve internet siteleri ve cep telefonu mesajlarıyla reklamları yapılan cinsel içerikli hap, jel gibi çeşitli ürünleri piyasaya süren şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde iki adres belirlendi. Belirlenen adresi bir süre takibe alan polis ekipleri, 26 Ocak Perşembe günü adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.M. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, 12 bin 148 adet cinsel içerikli hap, 68 şişe cinsel içerikli sprey, bin 214 adet cinsel içerikli jel, 10 adet cinsel içerikli ıslak mendil ve 3 bin 460 tane etiket ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girerek arama yaptıkları görülüyor. Yapılan arama kapsamında adresin çeşitli yerlerine zulalanan cinsel içerikli ilaçlar ele geçiriliyor.