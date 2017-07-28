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İstanbul'da bina çöktü!
29.07.2017 08:34:37

İstanbul'da bina çöktü!

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde metruk bir bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi Peşkirci Sokak'ta sabaha saat 07.00 sıralarında 2 katlı metruk bir bina çöktü.

Bina çöktüğü sırada çevredeki evlerin dış yapısına ve camlarına zarar verdi.

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. olası bir tehlikeye karşı çevre binalar polisler tarafından boşaltmaya başladı.


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