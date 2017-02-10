10.02.2017 16:07:30

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe-Yeşil Giresun Belediye Spor arasında oynanacak basketbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Fenerbahçe-Yeşil Giresun Belediye Spor arasında oynanacak basketbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "12.02.2017 günü saat 19.00'da ilimiz Ataşehir ilçesinde bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe-Yeşil Giresun Belediye Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası ile ilgili 16.00'dan itibaren Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacaktı" denildi.