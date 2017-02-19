19.02.2017 19:05:37

İstanbul'da AVM'de kavga paniği

Maltepe Cevizli'de bir alışveriş merkezinin sinema katında yaşanan kavga sonrası büyük panik yaşandı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Maltepe Cevizli'de bir alışveriş merkezinin sinema katında yaşanan kavga sonrası büyük panik yaşandı. Kavga sırasında alışveriş merkezinde dışarı çıkan bazı kişilerin panikle ağladığı görüldü.Maltepe'de bir alışveriş merkezinde sinema katında yaşanan bir kavganın ardından büyük panik yaşandı. Kavganın silahlı olduğu ihbarı üzerine alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Paniğe yol açan kavga sırasında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine tahliye edildi. Tahliye sırasında panik yaşanırken, bazı vatandaşların ağladığı görüldü.İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ise alışveriş merkezinde araştırma yaptı. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışan şahısları tespit etmeye çalışırken kısa süreli paniğin ardından alışveriş merkezindeki hareketlilik sona erdi.(Mustafa Esen / İHA)