25.07.2017 09:27:59

İstanbul’da Aksa zirvesi

Mescid-i Aksa'daki zulmü görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'e hukuksuz uygulamaları durdurması uyarısında bulundu. 1 Ağustos'ta İstanbul'da tekrar toplanacak olan kurul, üye ülkelere ve uluslararası topluma da 'İsrail'i durdurmak için baskı yapın' çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilciler Komitesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve hukuksuzluklarını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplandı. Toplantı, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin'in açılış mesajının okunmasıyla başladı.

1 AĞUSTOS'TA TOPLANTI YAPILACAK

Useymin mesajında, mukaddes Mescid-i Aksa meselesinin, hiçbir müsamaha ve ihmal kabul etmeyen "kırmızı çizgi" olduğunu ifade ederek, Aksa'ya yönelik herhangi bir zararın bölgede istikrarı sarsacak çok ciddi yansımaları olacağını vurguladı. Toplantıda konuşan Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen ise İİT Dışişleri Bakanları İcra Komitesi'nin 1 Ağustos'ta İstanbul'da olağanüstü toplanarak Mescid-i Aksa ile ilgili konuları görüşeceklerini söyledi.

UYGULAMALARIN TÜMÜ İPTAL EDİLMELİ

Toplantıdan sonra yayımlanan karar bildirisinde İsrail'in gerekleştirdiği hukuksuz uygulamalar kınandı. İsrail'in bir işgal rejimi olduğu, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmadığı ve bu durumun UNESCO tarafından da ortaya konulduğu belirtildi. İsrail'in gerçekleştirdiği kabul edilemez uygulamalardan vazgeçerek yapılan son değişikliklerin tümünün iptal edilmesi için teşkilat üyesi ülkelerin İsrail'e baskı yapması gerektiği vurgulandı.

KUDÜS FİLİSTİN'İN EBEDİ BAŞKENTİ

Mescid-i Aksa için aldığı kararların hepsinin geçersiz olduğu ve İsrail'in uygulamalarından dolayı zarar gören bütün Filistinlilerin haklarının ödenmesinden sorumlu olduğu aktarılan bildiride, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu ifade edildi. Bildiride ayrıca, İsrail'in gerçekleştirdiği hukuksuz uygulamalar karşısında BM, BMGK, UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlar ile uluslararası topluma Filistinlilerin haklarının korunması ve İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

21 Filistinli yaralandı

Kudüs'te Mescid-i Aksa girişlerine metal dedektörler yerleştirilmesinin ardından başlayan oturma eylemi 8. gününe girdi. Önceki gece, Aksa'nın El-Esbat kapısı yakınlarında yapılan oturma eylemi sırasında İsrail polisi 21 Filistinliyi yaraladı. Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ettiğini söyledi. Dün erken saatlerde ise Abu Dis bölgesi ve işgal altındaki Kalandia kontrol noktasında meydana gelen çatışmada İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile Filistinlileri hedef alması nedeniyle 25 kişi yaralandı.

Kaynak: Yeni Şafak