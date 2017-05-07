07.05.2017 16:41:58

İstanbul'da akılalmaz kaza

Kağıthane'de bir anlık dalgınlık sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompası, 4 katlı bir binanın çatısına çarptı. Çarpma sonucu maddi hasar meydana gelen binada yaşayan çocuklar, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

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Kağıthane'de bir anlık dalgınlık sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompası, 4 katlı bir binanın çatısına çarptı. Çarpma sonucu maddi hasar meydana gelen binada yaşayan çocuklar, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.Olay, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aslangazi Caddesi üzerindeki meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki inşaata harç dökmeye giden Osman A. idaresindeki beton pompası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak, cadde üzerindeki 4 katlı binanın çatısına çarptı. Çarpma sonucu maddi hasar meydana gelen bina, büyük bir gürültü ile sallandı. Binanın dış yalıtım malzemesi yerinden çıkarken, eve ise dışarıdan demir parçası girdi ve çatlaklar oluştu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Çarpmanın ardından evde yaşayan çocuklar korkuyla kendilerini dışarıya attı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan çocuklar, komşuları vasıtasıyla durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından beton pompasının sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü."Deprem oluyor sandık"Olay esnasında evde olan Yasemin Albayrak, "Ben odada ders çalışırken bir anda bina sallandı. Ben de bir şey devrildi sandım. Daha önce de burada vinç devrilmişti. Sonra aşağıya indik, çarpanlar da 'yukarıya çıkıp bakacağız' dedi. Biz de izin vermedik. Deprem oluyor sandık. Allah'a şükür can kaybı falan olmadı" dedi."Dalgınlıkla olduğunu söylüyorlar, bu işin dalgınlığı olmaz"Evde otururken bir anda ses geldiğini ifade eden Aleyna Nur Albayrak da, "Deprem oluyor gibi hissettik. Sonra dışarıya bir baktık, vinç bildiğiniz eve girdi. Buraya falan epey indirdi. Eve de demir girdi, çatlaklar oluştu. Aşırı derecede korktum, büyük bir şiddetle deprem oluyor sandık. Daha önce de en alt kata beton vinci devrilmişti. Allah'a şükür iyiyiz. Ancak böyle dikkatsizlikler olmaz. Resmen insanın canına kastediliyor. Aşağıdaki adamlar dalgınlıkla olduğunu söylüyorlar. Bu işin dalgınlığı olmaz" diye konuştu.