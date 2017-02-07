07.02.2017 16:51:32

İstanbul'da 92 polis hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ üyesi oldukları ve Bylock programı kullandıkları iddiasıyla 80'i tutuklu 92 emniyet mensubu hakkında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ üyesi oldukları ve Bylock programı kullandıkları iddiasıyla 80'i tutuklu 92 emniyet mensubu hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından emniyet mensuplarına yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında 12'si firari 80'i tutuklu toplam 92 polis hakkında iddianame düzenlendi.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaazları ve açıklamalarındaki detayların incelemesi ve örgütün emniyet içinde kadrolaşmasına yer verilen iddianamede, Bylock programının örgüt üyeleri arasındaki haberleşmede kullanılmasına ilişkin detaylara değinildi.İddianamede şüphelilerin, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığının tespit edildiği belirtilerek, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi(Başak Akbulut / İHA)