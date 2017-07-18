18.07.2017 12:05:58
İstanbul'da 6726 kez şimşek çaktı
Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışlar etkili olurken, kentte 2 saatte 6726 şimşek çaktı.
İstanbul'da etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul üzerindeki yıldırım ve şimşeklerin analizi yapıldı.
6726 ŞİMŞEK
Meteogreen hesabından paylaşılan verilere göre; kuzeybatıda son iki saatte 6726 yıldırım/şimşek çaktı.
Silivri'de ise metrekareye 109 litre yağış düştü.