19.02.2017 12:27:26

İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 kişiden 62'si tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ilçesinde sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla 31 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Sarıgöl, Merkez ve Karadeniz mahallelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 65 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 957 gram bonzai, 30 kilo 98 gram esrar, 256 gram uyuşturucu madde, 10 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca, 88 mermi, 2 pompalı tüfek, 27 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde dildiği değerlendirilen 10 bin 640 lira, sahte 100 lira ve sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 65 kişiden 62'si tutuklandı.

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