03.03.2017 11:11:46

İstanbul'da 50 bin hanelik deprem anketi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası bir depremde ortaya çıkacak sosyal riskleri tespit edebilmek için 50 bin haneyi kapsayan anket düzenleyecek- Ankette olası İstanbul depremine hane halkının hazır olup olmadığı, deprem sonrası ortaya çıkabilecek sosyal hasarların neler olabileceği tespit edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası bir depremde ortaya çıkacak sosyal riskleri tespit edebilmek için 50 bin hanede anket yapacak.

Ankette olası İstanbul depremine karşı hane halkının hazır olup olmadığı, deprem sonrası ortaya çıkabilecek sosyal hasarların neler olabileceği tespit edilecek.

İstanbul genelinde toplam 964 mahallede seçilecek 50 bin hane üzerinde uygulanacak ankette, afet risklerinin azaltılması için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla sosyal doku araştırması yapılacak.

Yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilecek anket çalışmasında hanede yaşayan aile bireylerinin ekonomik, engellilik, işsizlik, mülkiyet sahipliği, eğitim durumları ile sağlık güvencesi ve sağlık hizmetlerine erişimi, sosyal dayanışma algısı, afete karşı toplumsal hazırlık gibi kriterler hakkında hazırlanan soruları cevaplandırması istenecek.

Anketlerden elde edilecek sonuçlara göre olası bir İstanbul depreminde toplumun "sosyal hasar görme oranı" tespit edilecek. Verilen cevapların analiz edilmesinin ardından çıkan sonuçlar "afet risk yönetimi planına" işlenecek.

Çalışmanın 7 ayda tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaya "afet odaklı sosyal hasar görebilirlik" konusunda deneyime sahip profesör unvanlı sosyologlar ile Türkiye genelinde aile, göç ve muhtelif sosyal araştırmalarda örnekleme uzmanı, danışman ve araştırmacı olarak yer alan, sosyal araştırma yöntemleri konusunda uzman profesörler danışmanlık yapacak.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yürütülecek anket çalışmasında vatandaşlara sorulacak sorulardan bazıları şöyle:

"Deprem olması halinde yaşadığınız mahallenin bu depremden etkileneceğini düşünüyor musunuz?", "Acil durumlar için bir birikiminiz var mı?", "Evinize yakın mesafede kolayca ulaşabileceğiniz bir sağlık tesisi var mı?", "Eve geç kaldığınızda okuldan dönen çocuğunuzun veya size gelen misafirin sizi bekleyebileceği bir komşunuz/ akrabanız var mı?", "Oturduğunuz sokakta / apartmanda insanlar birbirleriyle tanışır, görüşür, bayramlaşır, selamlaşırlar mı?", "Deprem riskine karşı tedbir aldınız mı?", "Kendinizi olası bir deprem durumu için ne kadar hazırlıklı hissediyorsunuz?", "Deprem olması halinde yaşadığınız mahallenin bu depremden etkileneceğini düşünüyor musunuz?", "Oturduğunuz/yaşadığınız evin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz?", "Yaşadığınız ev içinde oda genişletmek için duvar, kolon kaldırma gibi tadilatlar yaptırdınız mı?", "Sizce İstanbul'da yakın gelecekte bir deprem olacak mı?"