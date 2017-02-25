25.02.2017 22:04:39

İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu

İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

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İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. Deniz polisinin de katıldığı uygulamada gemi ve vapurlar durdurularak incelendi.İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat katılımıyla 39 ilçede akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" adı verilen asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul genelinde yapılan asayiş uygulamasında İl emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de ilçelerindeki uygulama noktalarında hazır bulunarak gerekli güvenlik önlemlerini yerinde denetledi. Uygulamaya terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında olduğu 5 bin polis katıldı. Uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda bazı kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor.Deniz polisi de destek verdiTrafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, sahil şeridi olan ilçelerde deniz polisi ekipleri de katıldı. Deniz polisi tarafından yolcu gemileri ve vapurlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda vatandaşlar kimlik kontrolünden geçirildi. Deniz polisi tarafından yapılan uygulamalarda bazı gemi ve vapurlar durduruldu. Evrak kontrolü yapan deniz polisi ekipleri gemi ve vapurlarda incelemelerde bulundu. İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan asayiş uygulamasının gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.(Oğuzcan Yazar - Selim Bayraktar/İHA)