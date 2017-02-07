07.02.2017 21:52:18

İstanbul'da 4 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki dört ilçeye 10 Şubat Cuma günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre Fatih, Küçükçekmece, Güngören ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Fatih ilçesinin bazı mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece ilçesinin bazı mahalle ve sokaklarına saat 09.00-11.00'de elektrik verilmeyecek.

Güngören ilçesinin bazı semtlerinde saat 10.00-15.00, Esenyurt ilçesinin bazı mahallelerinde ise saat 10.00-12.00'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder