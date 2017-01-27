27.01.2017 12:20:14

İstanbul'da 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu

İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan 5 adet altın sikke ele geçirilirke

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İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan 5 adet altın sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ürdün uyruklu A.Z. (59) ile M.Z. (19) isimli 2 şüphelinin, 1 adet Muvahhidun, 3 adet Abbasi ve 1 adet Fatımi dönemlerine ait sikkeyi satmaya çalıştığını belirledi. Yapılan takiplerin ardından 25 Ocak tarihinde Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla tarihi eserler ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olduğu öğrenilen tarihi eserler yapılan incelemelerin ardından müzeye teslim edildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.(Tugay Saday/İHA)