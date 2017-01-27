27.01.2017 13:28:10

İstanbul'da 24 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul polisi, üç farklı ilde bir çok hırsızlık suçuna karışan 24 kişilik çeteyi çökertti

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İstanbul polisi, üç farklı ilde bir çok hırsızlık suçuna karışan 24 kişilik çeteyi çökertti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 üyesi daha önce yakalanan çetenin, son işlerinde 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyası çalan 6'sı çocuk 18 şüpheli, bu sabah emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.(Mehmet Başa - Sadık Kahraman/İHA)