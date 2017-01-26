26.01.2017 22:11:49

İstanbul'da 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçenin bazı bölgelerine, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler ve saatleri şöyle:

"28 Ocak Cumartesi günü; Esenyurt'ta 19.00-21.00 saatlerinde Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi.

29 Ocak Pazar günü; Sarıyer'de 09.00-11.50 saatlerinde Ayazağa, Maslak, Darüşşafaka ve Derbent mahalleleri,

Beylikdüzü'nde 10.00-12.00 saatlerinde Beylikdüzü OSB Mahallesi, 2. Bulvar, 4, 5, 6, 7, 8. ve 9. caddeler, Yakuplu Mahallesi, Liman Caddesi,

Avcılar'da 10.00-12.00 saatlerinde Üniversite Mahallesi, Selvi Sokak,

Büyükçekmece'de 12.00-14.00 saatlerinde Kumburgaz Mahallesi, Yalı Caddesi, Şahika, Şan ve Umutlu sokaklar, Umut ve Vatan 2 caddeleri, Volkan Sokak, Bağderesi Caddesi, Karanfil 3 Sokak, Kürk ve D-100 Karayolu caddeleri."

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