20.02.2017 20:05:03
Diyarbakır'da 18 Şubat'ta düzenlenen PKK operasyonunda ele geçirilen 85 kilo bombanın İstanbul bağlantısı deşifre oldu. Harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 81 kilo 830 gram amonyum nitrat, 19 kilogram TNT, 10 kilogram alüminyum tozu, 1 adet tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda M.E.T. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul'da 111 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toplam 111 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toplam 111 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 18 Şubat'ta düzenlenen PKK operasyonunda ele geçirilen 85 kilo bombanın İstanbul bağlantısı deşifre oldu. Harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 81 kilo 830 gram amonyum nitrat, 19 kilogram TNT, 10 kilogram alüminyum tozu, 1 adet tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda M.E.T. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.