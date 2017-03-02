02.03.2017 13:52:37
İstanbul'a yeni metro hattı
Sefaköy-Beylikdüzü arasında yapılacak metro hattı, metrobüs yoğunluğu olan E-5’e paralel yapılacak.
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor.
Sefaköy-Beylikdüzü arasına yapılması planlanan metro hattı, metrobüs yoğunluğu olan E-5 yoluna paralel olacak.
Proje 10 istasyondan oluşacak ve TÜYAP fuar alanında son bulacak.
METROBÜS VE HAVARAY'A ENTEGRE
Yeni metro güzergahı aynı zamanda Sefaköy-Başakşehir arasına yapılması planlanan Havaray'a ve metrobüse de entegre edilecek.
Yeni metro hattı 15 kilometre uzunluğunda olacak.