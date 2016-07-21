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İstanbul'a sağanak yağış sürprizi
Günlerdir devam eden sıcak havanın ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Mısır'lı Şeyh Muhammed Zebadi'den Türkiye duası!
15 Temmuz'un yıldönümüne yaklaşırken bir yılı dolan darbe girişimine dair paylaşımlar da hatırlanmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videolardan biri de Mısır'lı Şeyh Muhammed Zebadi'nin Türkiye duası. Şeyh, Mısır'da yaşanan darbe girişimi sırasında Türkiye'ye sığınmış, 21 Temmuz 2016'da devam eden protesto gösterilerinde de İMKANDER'in çağrısıyla biraraya gelen Türkiye'deki sığınmacılar eşliğinde 15 Temmuz'dan zaferle çıkıldığı için dua etmişti.
İbrahim Kalın 15 Temmuz şehitleri için söyledi...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak, 15 Temmuz yıl dönümü yaklaşırken şehitler için anlamlı bir türkü seslendirdi.
Kıyıya vuran yunusu kurtarma çabası kamerada
Fatih Ahırkapı açıklarında geçtiğimiz günlerde ağzına olta saplanması nedeniyle ağır yaralı bir halde karaya vuran yunus balığını kurtarmak için yapılan mücadele kameralarca saniye saniye kaydedildi. Sedye ile denizden karaya çıkartılan yunus balığı, yetkililerin bulunamaması nedeniyle telef oldu. Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle karaya çıkartılan yunusun cesedi, yaklaşık 12 saat sonra çöp toplama teknesiyle götürüldü.
İstanbul'a sağanak yağış sürprizi
Günlerdir devam eden sıcak havanın ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların ilk defa yayınlanan görüntüleri!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı. 34 kişinin şehit olduğu olaylarla ilgili 135'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye 15 Temmuz gecesi, 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların MOBESE'ye yansıyan görüntüleri de girdi. İşte ilk defa yayınlanan o görüntüler...
İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'da namaz için direnen Filistinli'yi böyle vurdu!
İsrail, ilk defa Mescid-i Aksa'da cuma namazını yasakladı. Bu sabah 3 Filistinli genç, İsrail askerlerine saldırı düzenledi. Olaylar sırasında 3 İsrail askeri yaralandı. 3 genç İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Olay sonrası bugün Cuma Namazı yaskalandı.
Konya'da büyük orman yangını!
Konya'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Koşu bandıyla uyuşturucu kaçakçılığı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, koşu bandının içerisine gizlenmiş pipetlerde yurt dışına gönderileceği değerlendirilen 40 bin tablet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şov yapayım derken ölümden döndü
Kağıthane Tüneli’nde arkadaşlarıyla şov yapmak isteyen motosikletli maganda faciaya davetiye çıkardı. Tünel içerisinde tek teker giderken takla atarak yerde sürüklenen motosikletlinin o anları arkadaşının kask kamerasına işte böyle yansıdı...
Boğayı bıraktılar, adama saldırdılar!
İspanya’da düzenlenen San Fermin Boğa Festivali'nde, yasak olmasına rağmen boğanın kuyruğunu çeken şahıs darp edildi.
Alzheimer hastası turist İstanbul’da kayboldu
Eşiyle birlikte Cezayir’den İstanbul’a tatile gelen 72 yaşındaki Alzheimer hastası turist Benyusuf Muhsin’den 9 gündür haber alınamıyor.
Korkunç itiraf: 'Öldürdüm, zeytinlik alana gömdüm'
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir hali mağazasında çalışan ve 9 senedir kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki Ümmü Özkan ile ilgili seneler sonra gelişme yaşanırken, Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden bir kişinin ifadesiyle kazı çalışması yapıldı. Zeytinlik alanını kazan ekipler, kemikler bularak bu kemikleri incelemeye aldı.
Yolcu otobüsünde korkunç yangın
Şanlıurfa-Mardin karayolunun Çobanderesi mevkiinde bugün öğle saatlerinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 22 kişi yaralandı.
Temmuzda kartopu oynadılar
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Milletvekili Sebahattin Karakelle ve bazı protokol mensupları, Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Esence Dağı Yedigöller mevkiinde kartopu oynadılar.
Yola kaçan topu almak isteyen küçük çocuk minibüsün altında kaldı
Gaziantep’te yola kaçan topun peşinden koşan 2 buçuk yaşındaki çocuk, halk minibüsün altında kaldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına boğuldu!
FETÖ'cüler tarafından 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit edilen polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Halil Oruç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere salondakilere duygulu anlar yaşattı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz anmasında konuştu
15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar konuşma yaptı. Akar, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkarken, 'en büyük asker bizim asker' sloganları atıldı. Akar, konuşmasında darbeciler için 'en ağır cezayı alacaklar' ifadesini kullandı.
Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi' hizmete açıldı
Sri Lanka'da, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın adını taşıyan yetimhane hizmete açıldı.
Ağrı’da lüks araçla taksi hizmeti
Ağrı’da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanan taksi şoförü Turan Şahbal piyasa değeri 225 bin lira olan lüks aracı 135 bin liraya alarak taksicilik yapıyor.
Bakan Elvan, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Milli Birlik ve Beraberlik Günü' kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile vefat eden annesinin Niğde’deki kabrini ziyaret etti.
Bardakçı: Ayasofya’nın kullanılması kılıç hakkıdır
Bir televizyon programına katılan Tarihçi Murat Bardakçı, Ayasofya’nın cami olarak kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya’nın cami olarak kullanılabileceğini dile getiren Bardakçı “Ayasofya’nın kullanılması kılıç hakkıdır” ifadelerini kullandı.
Yahudi yerleşimciler ilk kez mikrofon kullandı
Hergün Mescid-i Aksa ya girerek yasağı ihlal eden yahudi yerleşimciler bugün ilk defa mikrofon kullandılar.
IŞİD, çocukları kullandığı bir infaz videosu paylaştı
Afganistan'da çekilen videoda iki küçük erkek çocuğu elleri arkadan bağlı iki çocuğu başlarına sıktıkları kurşunla öldürüyor.
Kiev'deki patlama anı böyle görüntülendi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlama anı böyle görüntülendi.
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