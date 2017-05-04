04.05.2017 17:42:05

İstanbul'a 14 yılda 18 milyon 900 bin ağaç fidanı

İstanbul Orman Bölge Müdürü Ateş: - 'İstanbul'da son 14 yılda 252 bin dekar arazide 18 milyon 900 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl ICA ile birlikte, kurumlarla yaptığımız çalışmalarla 2,5 milyon fidan daha dikeceğiz' - 'Dünyanın birçok yerinde orman varlığı azalırken, ormanlarımızı arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Ormanlarımızı hem alan, hem de içerik olarak arttırmaya devam ediyoruz.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, İstanbul'da son 14 yılda 252 bin dekar arazide, 18 milyon 900 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, "Bu yıl ICA ile birlikte, kurumlarla yaptığımız çalışmalarla 2,5 milyon fidan daha dikeceğiz. Yıl sonu itibariyle 22 milyon fidan, İstanbul'da toprakla buluşmuş olacak." dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarında ağaç dikim töreni, İÇTAŞ Astaldi Konsorsiyumu (ICA) ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirildi.

Kuzey Çevre Yolu Riva Viyadük 23'ün altında gerçekleştirilen ağaç dikim törenine, ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe, İstanbul Orman İşletmeleri Bölge Müdürü Recep Ateş ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe, Orman Bölge Müdürlüğü ile bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı süresince 604 bin fidan dikildiğini belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışma sonunda 6 bin fidan toprakla buluşacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz denetiminde, akasyadan ıhlamura, kızılçamdan sedire birçok ağaç çeşidini barındıran ağaçlandırma yatırımlarımız tamamlandığında, 5 milyon 100 bin ağaç ve bitkiyi İstanbul'umuzun güzel doğasına kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Yapım ve işletme döneminde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının maliyetini şirket olarak karşıladıklarını kaydeden Gökçe, "Ağaçlandırma çalışmalarının sürekliliğini korumak için, bakım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Sürdürülebilir, yaşanabilir bir gelecek için ICA olarak, ağaçlandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." diye konuştu.



Törende konuşan Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Kuzey Otoyolu çalışmalarının başlangıcında ICA ile protokol imzalayarak, ağaçlandırma çalışmalarını taahhüt altına aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu taahhüt çerçevesinde bugüne kadar 3 milyon 710 bin fidanı birlikte diktik. Proje bittiğinde 5 milyon 100 bin fidan toprakla buluşmuş olacak. Önemli olan, geleceğimiz olan bu çocuklarımızın da içerisinde yer aldığı etkinliklerdir. Belki yıllar sonra buraya gelen öğrencilerimiz, bizim diktiğimiz fidanlarla oldu, diye hatıralarında yad edeceklerdir. Böylece Şehr-i İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katmış olacağız. Gelecek nesillere emanet bırakmış olacağız. Onlar bize atalarımızdan miras kalmadı, onlar bize geleceğin emanetidir."



İstanbul genelinde son 14 yılda 252 bin dekar arazi üzerinde, 18 milyon 900 bin fidanı toprakla buluşturduklarını vurgulayan Ateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Malum olduğu üzerine dünyanın birçok yerinde orman varlığı azalırken, ormanlarımızı arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Ormanlarımızı hem alan hem de içerik olarak arttırmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, ülkemizin dünyada ağaçlandırma çalışması yapan ilk 3 ülkeden biri olmasını sağladık. Önümüzde Çin ve Hindistan var. Onların da alanları geniş olduğu için yetişemiyoruz. Yoksa diğer ülkelerin hepsini geçmiş durumdayız ve müthiş bir ağaçlandırma hamlesi yapıyoruz. Bu yıl ICA ile birlikte, kurumlarla yaptığımız çalışmalarla 2,5 milyon fidan daha dikeceğiz. Yıl sonu itibariyle 22 milyon fidan, İstanbul'da toprakla buluşmuş olacak."



