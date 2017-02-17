17.02.2017 13:18:53

İşsizlikte hedef yüzde 9

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinloğlu'nun kamuoyuna duyurduğu 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay başkanlığındaki Bakanlık bürokratları Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinloğlu'nun kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay başkanlığındaki Bakanlık bürokratları Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.Sakarya'da işçiler, işverenler, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile bir araya gelen Bakanlık bürokratları, bu seneki işsizlik hedefinin yüzde 9'lara indirilebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Özellikle işveren ile sanayicilere yeni istihdam hedeflerini aktaran bürokratlar, ilave istihdam destekleri konusunda da bilgilendirme yaptı.Sosyal Güvenlik Kurumun (SGK) il binasında basın mensupları ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, "Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda, bakanımızın da bir süre önce Konya'dan kamuoyuna duyurmuş olduğu 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında bugün de Sakarya ilimizdeyiz. Bugün burada çalışma hayatımızın tarafları, çalışanlarımız ve işverenlerimiz ile bir araya geleceğiz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza teşviklerimizi anlatmaya çalışacağız. İstihdama katkı sağlamak hedefiyle kayıt dışı istihdam mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Bu seferberlik kapsamında bakanlık yöneticilerimiz ve bizler bir buçuk aydır toplam 60 ilimizi ziyaret ettik, bu hafta ile beraber 72 ilimizi tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.Alpay, açıklamalarının devamında müreffeh bir Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendirildiği ve hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için hedefleri birlikte bulmaya çalışıyoruz. 2016 yılı sonrası itibarı ile işverenlerimizin bildirgede göstermiş oldukları çalışan sayısının üzerinde artı almış olduğu her çalışan için tüm sigorta primleri ve vergilerin devlet tarafından ödenmesi var şuanda gündemimizde olan en büyük istihdam seferberliği kısmı bu" diye konuştu.Bu seneki işsizlik oranı hedeflerinin yüzde 9 olduğunu belirten Alpay, "Odalarımızın başkanları da 1,1 milyon yeni istihdam sözü verdiler. Biz de bakanlık olarak bu istihdamın her ay takibini yapacağız ve sene sonunda da ne kadar istihdam yapıldığını kamuoyuyla paylaşacağız. Aşağı yukarı bu sene yüzde 12'lerde işsizlik oranı. 1 milyon istihdam yüzde 3'lük bir işsizliği önleme anlamına geliyor. Bu seneki hedefimiz de sayın bakanımızın da dediği gibi yüzde 9'lara tek rakamlara indirebilmek" dedi.