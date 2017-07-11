11.07.2017 18:27:39

İşsizlik Fonu 110 milyar TL'ye ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı haziran sonunda 1 milyar TL'lik artışla 109,7 milyar TL oldu.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı haziran sonu itibarıyla 109 milyar 714,5 milyon TL'ye ulaştı. Bir önceki ayda rakam 108 milyar 737,4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, fonun aylık getirisi yüzde 0,69, yıllık getirisi yüzde 8,25 oldu.

Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 88,80'i kuponlu tahvil, yüzde 9,66'sı mevduat, yüzde 1,54'ü kuponsuz tahvilden oluştu.