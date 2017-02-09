09.02.2017 17:26:37

İsraillilerin sosyal medyadaki Arap karşıtılığı artıyor...

Yapılan araştırmaya göre, İsrailliler 2016 yılında her 46 saniyede bir Arap karşıtı ırkçı mesaj paylaştı.

AA'nın haberine göre Merkezi İsrail'de bulunan sivil toplum kuruluşu Sosyal Medya Gelişimi Arap Merkezinin (7AMLEH) yaptığı araştırma, 2016 yılında İsraillilerin sosyal medyada Arap karşıtı paylaşımlarının iki katına çıktığını ortaya koydu.

HAMLEH'in yayımladığı araştırma sonuçlarına göre, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 2016 yılında 60 bin İsrailli, en az bir defa Arap karşıtı paylaşım yaptı. İsrailli teknoloji şirketi Vigo aracılığıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal ağda 2015 yılında 280 bin ırkçı ve provokatif paylaşım yapan İsrailliler geçen yıl 675 bin benzer paylaşımda bulundu.



HER 46 SANİYEDE BİR..

İsraillilerin her 46 saniyede bir Arap karşıtı, ırkçı mesaj paylaştığını gösteren araştırma, İsrailli üst düzey yetkililer ve devlet medyası tarafından kullanılan nefret söyleminin artmasının ardından sosyal medyada da ırkçı söylemlerin arttığını ortaya çıkardı.

Şiddet ve nefrete tahrikle suçlanan Arap ve Filistinli aktivistlere karşı İsrail'in 200'den fazla dava açtığı vurgulanan araştırmada, İsrailli provokatörler hakkında ise hiçbir işlem yapılmadığının altı çizildi.

Son dönemde Filistinlileri ırkçı eylemlerle suçlayan İsrail hükümeti, "kışkırtıcılıkla" suçladığı Filistinlilerle sosyal medyada mücadele etmek için geçen yıl eylül ayında Facebook ile anlaşmıştı. Bu tarihten sonra sosyal paylaşım sitesi, Filistinlilere ait onlarca hesabı kapatmaya başlamıştı.

İsrail polisi, 5 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği operasyonda, 6 Filistinliyi sosyal medyada "şiddeti teşvik ettikleri" iddiasıyla gözaltına almıştı.

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