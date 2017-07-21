21.07.2017 15:53:02
İsrailli sözcüden müslümanları kızdıran tweet
İsrail Hükümet Sözcüsü görevini yürüten Ofir Gendelman, İsrail polisinin Filistinlilere saldırısı sırasında müslümanları kızdıran bir tweet attı.
İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, cuma namazının ardından İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırısı sırasında Twitter hesabından müslümanları kızdıran bir açıklama yaptı.
Hükümet Sözcüsü Gendelman, "Eski Kudüs'te isyancılar (bastırıldı) dağıtıldı, huzur geldi. Cümleten cumanız mübarek, ibadetleriniz kabul olsun" dedi.