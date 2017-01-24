24.01.2017 03:34:14

İsrailli eski bakanı gözaltı korkusu sardı

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Livni'nin, gözaltı korkusuyla Brüksel programını iptal ettiği belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Savaş suçu iddiasıyla hakkında şikayet bulunan eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin, gözaltına alınacağı korkusuyla Belçika ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü.

Livni'nin pazartesi günü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa'da anti-semitizmi konu alan bir konferansa katılması bekleniyordu. Ancak eski bakan ziyaretini iptal etti. Hükümetten ayrıldıktan sonra Siyonist Birliği Partisi'nden milletvekili olarak siyasi yaşamını sürdüren Livni, İsrail Radyosu'na yaptığı açıklamada iptale, 'kişisel sebepleri' gerekçe gösterdi.

Buna karşın Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesi, savcıların Livni'yi 2008 Gazze saldırısı sırasında savaş suçu işlediği iddiasından dolayı sorgulamak ve bu konudaki soruşturmayı 'ilerletmek' istediğini yazdı. Federal Savcılık Sözcüsü Thierry Werts, İsrailli esli bakanın gözaltına alınmasının seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

HAKKINDA SAVAŞ SUÇU ŞİKAYETİ VAR

O dönem İsrail Dışişleri Bakanı olan Livni ve diğer yetkililer hakkında 2010 yılında Belçika Federal Savcılığı'na yapılmış bir suç duyurusu bulunuyor. Belçika'daki Filistinli grupların suç duyurunda bin 400 Filistinlinin öldüğü Gazze saldırısı sırasında savaş suçu işlediği belirtilen İsrailli sivil ve askeri yetkilerin isimlerine yer veriliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Livni'nin yurt dışında tutuklanma veya gözaltına alınma ihtimalini, "Belçika yasal sisteminin gülünç bir şekilde kötüye kullanılması" olarak niteledi.

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI YOK

En son Adalet Bakanı olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında hükümetteki görevinden ayrılan Livni'nin diplomatik dokunulmazlığı bulunmuyor.

Belçika kanunları, yetkililere en az bir Belçika vatandaşının etkilendiği uluslararası kanunlara göre suç olan bir eylemden dolayı, şüphelileri gözaltına alma yetkisi veriyor.

Livni, 2009 yılında da bir İngiliz mahkemesinin yakalama kararı vermesinin ardından Londra ziyaretini iptal etmek zorunda kalmıştı.

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