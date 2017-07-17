17.07.2017 09:05:11

İsrailli bakandan Mescid-i Aksa açıklaması!

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına ilişkin, ''Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail'e aittir'' dedi.

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara kapatılmasına ilişkin, "Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail'e aittir" açıklamasını yaptı. Bakan, Ürdün'de İsrail karşıtı düzenlenen gösteriye ilişkin ise Mescid-i Aksa'nın İsrail egemenliği altında olduğunu diğer devletlerin konuyla ilgili ne düşündüklerini umursamadıklarını söyledi.