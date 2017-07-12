12.07.2017 20:33:40

İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de

İsrailli bir araştırma merkezine göre Katar'dan sonra sıra Türkiye’de olmalı.

İsrail yöneticilerinin karar alımında etkisi olan İsrailli bir araştırma merkezi, Katar krizinden faydalanarak Türkiye'nin abluka altına alınmasının gerektiğini yazdı.

İsrail eski dışişleri bakanı yardımcısı Dore Gold'un yönettiği İroshlim Devlet ve Kamu Araştırma Merkezi yayınladığı çalışmada “Katar ve Türkiye teröre mensup kişileri ülkelerinde barındırıyor, terör örgütlerine askeri, lojistik ve maddi destek sağlıyor. Bu nedenle Katar'a karşı ne yapıldıysa aynısının Türkiye'ye uygulanması gerekiyor” cümleleri yer aldı.

Bunun göründüğü gibi kolay olmadığına dikkat çeken araştırma merkezi şöyle devam etti: İlk önce ABD başkanı Donald Trump, Katar'a abluka uygulayan Arap ülkelerine kesin bir şekilde destek vererek arkalarında durmalı. Böylece herkes anlayacak ki, Trump nasıl Katar'a karşı durduysa elbet sıra Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a da gelecek.

Diğer taraftan araştırma merkezi Arap kaynaklara dayandırdığı bil bilgiye göre Katar'a abluka uygulayan ülkeler, krizin ardından Türkiye'ye karşı hamle başlatmak için bir plan üzerinde çalışıyor.

İroshlim araştırma merkezi geçtiğimiz dönemde yayınladığı bir çalışmaya göre Türkiye'nin Katar'ın yanında durmasından rahatsız olan Suudi Arabistan, önümüzdeki dönemde Suriye siyasetinde bazı değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler Suriye'de Kürt devleti kurulmasını desteklemeye kadar gidebilir.

Kaynak: Timeturk